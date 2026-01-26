Giriş Tarihi: 26.01.2026 00:01
T.C. DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ
Sayı
: 2025/465 Esas
İLAN
DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO:2025/465
Davacı EYÜP AKTÜRK ileDavalı DILFUZA TURSUNOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Zina Nedeniyle) davası nedeniyle;
Davalıya dava dilekçesinin İl Göç idaresi evraklarından tespit edilen adreslerinden tebliğ edilemediği, en son bilinen adresine tebligat yapılamadığı, mernis adresinin kayıtlı olmadığı, kolluk marifeti ile yaptırılan araştırma neticesinde Dılfuza TURSUNOVA'nın tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği, resmi kurumlardan tespit edilen diğer adreslerinde davalıya tebligat yapılamadığından ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden davalıya ön inceleme duruşma gününün 01/04/2026 günü saat 09:00'da yapılacağı hususunun,
Davalı Dılfuza TURSUNOVA'ya 01/04/2026 günü saat 09:00'da yapılacak duruşmanın H.M.K 139. Maddesi uyarınca
"sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; HMK 150 gereği mazeretsiz olarak tarafların duruşmaya katılmaması veya taraflardan birinin duruşmaya katılarak davayı takip etmediğini açıklaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları,"
meşruhatı ile
01/04/2026 günü saat 09:00'da yapılacak duruşma tarihi
ilanen tebliğ olunur. 05.01.2026
TURKIYA CUMHURIYATI
DENİZLİ 3-OILA SUDI
Ish raqami: 2025/465
Sana :05.01.2026
Denizli 3-Oila sudida da’vogar Eyüp Aktürk bilan javobgar Dilfuza Tursunova o‘rtasida ko‘rib chiqilayotgan zinoga asoslangan ajrashuv ishi munosabati bilan; Javobgar Dilfuza Tursunovaga da’vo arizasi Migratsiya boshqarmasi hujjatlaridan aniqlangan manzillariga yuborilgan bo‘lsa-da, yetkazib berishning imkoni bo‘lmaganligi, oxirgi ma’lum manziliga ham xat yetkazilmaganligi, MERNİS tizimida ro‘yxatdan o‘tgan manzili mavjud emasligi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar orqali o‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida ham tebligat uchun yaroqli aniq manzil aniqlanmaganligi, rasmiy muassasalardan aniqlangan boshqa manzillariga ham xat topshirib bo‘lmaganligi sababli va barcha izlanishlarga qaramay yaroqli manzil topilmaganligi bois;Dastlabki sud majlisi 01.04.2026 kuni soat 09:00 da o‘tkazilishi haqida javobgar Dilfuza Tursunovaga e’lon orqali xabar beriladi.
HMK (Fuqarolik protsessual kodeksi) 139-moddasiga muvofiq:tomonlar yarashish (sulh) uchun zarur tayyorgarlik ko‘rishlari; faqat bir tomon sudga kelib ishni davom ettirishni istasa, kelmagan tomon uning yo‘qligida amalga oshirilgan harakatlarga e’tiroz bildira olmasligi;HMK 150-moddasiga ko‘ra, tomonlar uzrsiz ravishda sud majlisiga kelmasalar yoki kelgan tomon ishni davom ettirmasligini bildirsa, ish yurituvidan olib tashlanishi; chaqiruv e’lon qilingan kundan boshlab ikki haftalik qat’iy muddat ichida tomonlar arizalarida ko‘rsatib, lekin hali taqdim etmagan hujjatlarini sudga topshirishlari yoki boshqa joylardan keltirilishi lozim bo‘lgan hujjatlar uchun zarur tushuntirishlarni berishlari, aks holda bu dalillarga tayanish huquqidan voz kechilgan deb hisoblanishi haqida ogohlantiriladi.Shu sababli, 01.04.2026 kuni soat 09:00 da bo‘lib o‘tadigan sud majlisi sanasi javobgarga e’lon orqali rasman yetkazilgan deb hisoblanadi.
