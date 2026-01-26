T.C. DENİZLİ 3. AİLE MAHKEMESİ

"sulh için gerekli hazırlığı yapmaları; duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; HMK 150 gereği mazeretsiz olarak tarafların duruşmaya katılmaması veya taraflardan birinin duruşmaya katılarak davayı takip etmediğini açıklaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları,"