Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
2024/38 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri :
Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 610 Parselde kayıtlı 1.951,00 m2 alanlı ‘Tarla’ vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti :
25.000.000,00 TL
KDV :
%10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 11:00Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2025 - 11:00 Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2025 - 11:00
17/06/2025
Basın No:ILN02244732
ilangovtr