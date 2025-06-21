T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

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2024/38 SATIŞ

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Taşınmazın Özellikleri :

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şirinköy Mahallesi, 610 Parselde kayıtlı 1.951,00 m2 alanlı ‘Tarla’ vasıflı taşınmazdır.





Kıymeti :

25.000.000,00 TL





KDV :