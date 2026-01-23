Giriş Tarihi: 23.01.2026 00:01
T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/42 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.Taşınmazın Özellikleri :
Denizli/Pamukkale/Zeytinköy Mh. 218 Ada, 9 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm, 42 m2, 19/497 arsa paylı işyeri vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti :
1.500.000,00 TL
KDV :
%20
|1.Artırma
|Başlangıç : 17/03/2026 -10:26 Bitiş : 24/03/2026 -10:26
|2.Artırma
|Başlangıç : 14/04/2026 -10:26 Bitiş : 21/04/2026 -10:26
2.Taşınmazın Özellikleri :
Denizli/Pamukkale/Zeytinköy Mh. 218 Ada, 9 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölüm, 65 m2, 27/497 arsa paylı işyeri vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti :
2.350.000,00 TL
KDV :
%20
|1.Artırma
|Başlangıç : 17/03/2026 -11:26 Bitiş : 24/03/2026 -11:26
|2.Artırma
|Başlangıç : 14/04/2026 -11:26 Bitiş : 21/04/2026 -11:26
3.Taşınmazın Özellikleri :
Denizli/Pamukkale/Zeytinköy Mh. 218 Ada, 9 Parsel, 11 Nolu Bağımsız Bölüm, 216 m2, 84/497 arsa paylı işyeri vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti :
7.000.000,00 TL
KDV :
%20
|1.Artırma
|Başlangıç : 17/03/2026 -12:26 Bitiş : 24/03/2026 -12:26
|2.Artırma
|Başlangıç : 14/04/2026 -12:26 Bitiş : 21/04/2026 -12:26
4.Taşınmazın Özellikleri :
Denizli/Pamukkale/Cankurtarın Mh.7372 Ada, 1 Parsel, 3.360,54 m2, "tarla" vasıflı taşınmazdır.
Kıymeti :
5.900.000,00 TL
KDV :
%10
20/01/2026
