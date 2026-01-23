T.C. DENİZLİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup; ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/42 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





1.Taşınmazın Özellikleri :

Denizli/Pamukkale/Zeytinköy Mh. 218 Ada, 9 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm, 42 m2, 19/497 arsa paylı işyeri vasıflı taşınmazdır.





Kıymeti :

1.500.000,00 TL





KDV :