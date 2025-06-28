Giriş Tarihi: 28.06.2025 00:01
T.C. DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
T.C. DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN
ESAS SAYISI: 2025/213 Esas
Davacı , EZGİ MURAT ile Davalı , MUHAMMET MURAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;
Mehmet ve Melekşan oğlu 17/03/1990 Aydın doğumlu davalı
MUHAMMET MURAT
hakkında davacı EZGİ MURAT vekili tarafından açılan Tanıma ve Tenfizdava dilekçesinde tarafların karşılıklı iradeleriyle Avusturya Cumhuriyeti SANKT JOHANN PONGAU Bölge Mahkemesi nezdinde görülen boşanma davası sonucunda 27/09/2023 tarihli karar ile taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona erdiğini, söz konusu kararın 08/05/2024 tarihinde kesinleştiğini, MOHUK m.50'ye göre "yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır" bu nedenlerle tarafların boşanma kararının tanınması ve tenfizini talep ve dava etmiştir.
Dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ yapılmış sayılacağı, 2 hafta içerisinde cevaplarını, delilleriyle birlikte ibraz etmesi, elinde bulunan delillerinidilekçesine eklemesi,başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri vermesi ve gider avansını yatırması, savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile başlayacağı hususu ve 10.09.2025 günü saat 09.00'da duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın muvafakatolmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02250160
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