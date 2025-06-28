T.C. DENİZLİ 5. AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI: 2025/213 Esas

Davacı , EZGİ MURAT ile Davalı , MUHAMMET MURAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma Ve Tenfiz davası nedeniyle;





Mehmet ve Melekşan oğlu 17/03/1990 Aydın doğumlu davalı

MUHAMMET MURAT

hakkında davacı EZGİ MURAT vekili tarafından açılan Tanıma ve Tenfizdava dilekçesinde tarafların karşılıklı iradeleriyle Avusturya Cumhuriyeti SANKT JOHANN PONGAU Bölge Mahkemesi nezdinde görülen boşanma davası sonucunda 27/09/2023 tarihli karar ile taraflar arasındaki evlilik birliğinin sona erdiğini, söz konusu kararın 08/05/2024 tarihinde kesinleştiğini, MOHUK m.50'ye göre "yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır" bu nedenlerle tarafların boşanma kararının tanınması ve tenfizini talep ve dava etmiştir.



