T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda nitelikleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/22 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:









NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KARAKOVA Mahalle/Köy, - Ada, 701 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özelliklidir.





Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Karakova Mahallesi





Yüzölçümü : 34.275,76 m2





İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışındadır.





Kıymeti : 6.294.000,00 TL





KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: 1

-Şerhler hanesinde: TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine966,57M2 lik03/11/2023 tarihli irtifak hakkı tesisi vardır.





2-Şerhler hanesinde: genel alan hatalıdır yazılıdır. Bu şerhle ilgili Tapu Müdürlüğü ve Kadastro





Müdürlüğünün cevabi yazıları e satış sistemine eklenmiştir. Tescilde bu şerh kaldırılmayacaktır.




