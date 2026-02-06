Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01
T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/22 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda nitelikleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
3
NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Pamukkale İlçe, KARAKOVA Mahalle/Köy, - Ada, 701 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özelliklidir.
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Karakova Mahallesi
Yüzölçümü : 34.275,76 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışındadır.
Kıymeti : 6.294.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 1
-
Şerhler hanesinde: TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine966,57M2 lik03/11/2023 tarihli irtifak hakkı tesisi vardır.
2
-Şerhler hanesinde: genel alan hatalıdır yazılıdır. Bu şerhle ilgili Tapu Müdürlüğü ve Kadastro
Müdürlüğünün cevabi yazıları e satış sistemine eklenmiştir. Tescilde bu şerh kaldırılmayacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:39
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:39
02/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
