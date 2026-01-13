Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:16
T.C. DENİZLİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :
2024/700 Esas
KONU :
Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mah. 107 Ada, 20 Parselsayılı taşınmada hissedar
MİRAS BIRAKAN :
Güllü Delice : Salih Kızı ;267*****416 Kimlik Numaralı
Mirasçılık Belgesi İstemi davasında yapılan yargılamasında ;
Yapılan araştırmalara rağmen Güllü Delice: Salih Kızı mirasçılarının tespit edilmemiş olması sebebiyle ; Güllü Delice: Salih Kızı mirasında hak sahibi olduğunu iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmeleri , aksi halde mirasın , miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere Devlete geçeceği hususu T.M.K. 594. Maddesi hükümleri gereğince ilan olunur.
