T.C. DENİZLİ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI





Davacı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizin;





2025/697Esas sayılı dosyasından Davalı HALİL İBRAHİM AFŞARaleyhine Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Gürcan Mahallesi, 1614 Ada 4 nolu parselsayılı taşınmazın ve üzerindeki binanınkamu yararı kararı verildiği,





Kamulaştırmayı yapan kurumunDenizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,





Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi





hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,





Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltmesi gerektiği,





Davalı yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği,



