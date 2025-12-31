T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

2025/41328 ESAS





TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/41328 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar mahallesi, 145 ada, 5 parselde kayıtlı ana taşınmaz üzerinde 2. kat, 5 BB nolu taşınmazdır. Taşınmaz üzerindeki bina imar planı yapılaşma şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Kuşpınar mah. İncilipınar Mevkii, 16L-I Pafta , 145ada 5 parselde kayıtlı 441,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz üzerinde ; Bodrum + zemin + 2 normal katlı betonarme bina bulunmaktadır. Binadaki bağımsız bölümlerde kat irtifakı kuruludur. Bina ana giriş kapısı demir doğrama kapı olup, merdivenler mozaik kaplamalı, Korkuluklar demir doğrama, ortak alan duvar ve tavanı normal sıvalı- badanalıdır. Bina asansörsüz, bina üzeri çatı örtülüdür. Binada Bodrum katta ; Ortak alanlar, zemin katta; 1,2 B.B. Nolu işyerleri,1. Normal katta;3,4 B.B. Nolu meskenler, 2. Normal katta 5,6 B.B. Nolu meskenler bulunmaktadır. 3. Sınıf A Grubu yapı sınıfındandır. Taşınmazın içinde bulunduğu bina için;02.11.1990 tarihli 554/19 sayılı İlk yapı ruhsatı ve 03.12.1992 tarihli502/46- sayılı Yapı Kullanım İzin Belgesi alınmıştır.3 B.B. Nolumesken;2. Normal katta 1303 sokağa cepheli;118,00m2 NET ( 126,15m2 brüt ) inşaat alanlıdır. Isıtma bireysel doğalgaz kombilidir. Daire; Salon, mutfak ,giriş- koridor, 3 oda, banyo, tuvalet + lavabo 3 balkon Şeklindedir. Balkonlar açıktır Kapatılmamıştır. Mesken giriş kapısı çelik, mesken içi kapılar amerikan kapıdır. Zemin Koridor- odalar- salonda Mutfakta laminat parke ,ıslak zeminler de seramik kaplamalıdır. Banyo ve tuvalette duvarlar ve zemin seramik kaplamalıdır.Banyodaduşakabin,ayaklılavabo,klozetvardır.Mutfakta tezgah mermerit dolaplar MDF. Doğramadır. Duvarlar ve tavan alçı sıvalı, badanalıdır. Vestiyer ve sabit dolaplar MDF. doğramadır. Pencereler plastik doğramadır. Bulunduğu mevkii olarak taşınmaz; Mehmetçik Mah. De1303 sokağa cephelidir. Çamlık Forum AVM. Ye, Demokrasi Meydanına, Doğan Demircioğlu Emsan İlköğretim Okuluna, Cumartesi açık Halk Pazarına , Şenay Öztürk Anaokuluna ,Çamlık Bulvarına, Çamlık Mesireliğine, Özel PEV. Okullarına yakın konumdadır. Konum itibariyle tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ulaşımı her türlü vasıtayla rahattır. TEK, PTT hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Lüks ve 1.Sınıf yapı değildir. Tam hissesi satılmaktadır.





Adresi : Mehmetçik Mah.1303 Sokak No:6 Kat:2 Daire:5 Pamukkale / DENİZLİ





Yüzölçümü : 441 m2





İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Pamukkale İlçesi Uygulama İmar planı dahilinde ; Konut alanında, ayrık nizamlı, 3 kat müsadelidir. Bina yüksekliği: İmar Yönetmeliği 28 Madde,TAKS/KAKS/E:İmar Yönetmeliği 21. Madde ,Bina derinliği: kroki, Ön bahçe çekme mesafesi: 5,00 m. Yan bahçe çekme mesafesi:3,00 m. kroki, Arka bahçe çekme mesafesi: şeklindedir.





Kıymeti : 4.500.000,00 TL





KDV Oranı : %1





Kaydındaki Şerhler: "H: Mahsul suyu 1 parselden gelir" şerhi mevcuttur.



