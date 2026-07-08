T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2026/6928 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı mahallesi, 214 ada, 12 parsel, A6 blok, 4+Çatı katı, 10 BB nolu taşınmazdır. A6 Blok, bodrum kat + zemin kat + 4 + çatı kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binada bodrum katta ortak alanlar, kapıcı dairesi, zemin kattabina girişi ve 2 adet mesken, 3 normal katta 2 şer adet mesken, 4+çatı katta 2 adet dubleks mesken olmak üzere ana gayrimenkulde toplam 10 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın zeminleri mermer kaplama, duvarlar ve tavanlar sıva üzeri boyalıdır. Binanın merdiven ve sahanlıkları mermer kaplamadır. Binada 1 adet asansör bulunmaktadır. Bina dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. Sitede açık otopark imkanı mevcuttur. Bina 16 yıllık olup, 3B yapı sınıfı grubundadır. Satışa konu daire 4.katta antre, salon, mutfak+yaşama, 4 oda, banyo, wc-lavabo, ebv. duş,ve 2 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire Çatı katta sofa, 2 oda ve wc-lavabo hacimlerinden oluşmaktadır. Daire 287,00 m2 NET, 324,31 m2 BRÜT kullanım alanına sahiptir. Daire içerisinde zeminler kuru hacimlerde laminant parke kaplama olup ıslak hacimlerde ise seramik kaplamadır. Duvarlar kuru hacimlerde sıva üzeri boyalı olup, ıslak hacimlerde ise seramik kaplamadır. Tavanlar tüm hacimlerde spotlu asma tavanadır. Mutfak dolapları Lake ve tezgâhı granittir. Daire dış kapısı çelik kapı, iç kapılar Mdf kapıdır. Pencereler Pvc doğramadır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısınması bireysel doğalgaz kombi ile kalorifer vasıtasıyla sağlanmaktadır. Taşınmaz 1.sınıf veya lüks konut değildir. Taşınmazın tam hissesi satılmaktadır.

Adresi : Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, 2020/3 Sokak, Birkent Sitesi, A6 Blok, No: 8F, K: 4+Çatı, D: 10Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 10.600 m2

Arsa Payı : 4/224

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi, M22a16d03b Pafta, 214 ada 12 parselde kayıtlı 10.600,00 m2 yüz ölçüme sahip taşınmaz, Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 'Konut Alanı? içerisinde kalmaktadır. Yapılaşma Şartları; Ayrık-İkiz Nizam, 5 Kat, Taks: 0.35, Kaks: 1.75, Çekme mesafeleri ön cepheden 5.00 metre, komşu bahçeden 4.00 metre olacak şekildedir.

Kıymeti : 9.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.