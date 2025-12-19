Giriş Tarihi: 19.12.2025 00:01
T.C. DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :
2025/14
Esas
14.04.2025
Konu :
Gaiplik ilanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEZER ÖZBARİŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.04.2025
GAİP TC KİMLİK NO :
17213387934
ADI SOYADI :
SEZER ÖZBARİŞ
BABA ADI :
ALİ
ANA ADI :
ZÜBEYDE
DOĞUM TARİHİ :
12/03/1997
DOĞUM YERİ :
DİGOR
İKAMETGAH ADRESİ :
Gülhayran Küme Evleri No;46 Digor/Kars
Basın No: ILN02243462