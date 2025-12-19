Yeni Şafak
T.C. DİGOR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 19.12.2025 00:01

Sayı :
2025/14 

Esas
14.04.2025 

Konu :
Gaiplik ilanı 

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SEZER ÖZBARİŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 14.04.2025

GAİP TC KİMLİK NO :
17213387934

ADI SOYADI :
SEZER ÖZBARİŞ

BABA ADI :
ALİ

ANA ADI :
ZÜBEYDE

DOĞUM TARİHİ :
12/03/1997

DOĞUM YERİ :
DİGOR

İKAMETGAH ADRESİ :
Gülhayran Küme Evleri No;46 Digor/Kars
