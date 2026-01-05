T.C. DİYARBAKIR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI:

EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ -





İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK





DAVALI

:

HÜSEYİN KANAT-(219*****216) - MUSA ve ZEKİYE oğlu, 01/07/1977 doğumlu,





Mahkememizce belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği ihtar olunur. ilanın yayın tarihinden itibaren

7 GÜN

sonra dava dilekçesinin ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde HMK'nun 129. maddesinde belirtilen hususları karşılayacak şekilde davaya cevap vermeniz, cevap dilekçenizde belirttiğiniz delilleri tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bildirmeniz gerektiği,

Dava Dilekçesi

ve

Tensip Zaptı

yerine geçerli olmak üzere

İLANEN TEBLİĞ