T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:01

İ L A N
Sayı : 2025/577 Esas01.07.2025 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SÜLEYMANOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.07.2025GAİP TC KİMLİK NO : 36874241768

ADI SOYADI : MEHMET SÜLEYMANOĞLU

BABA ADI : MEHMET ŞEVKET

ANA ADI : SİTTİ

DOĞUM TARİHİ : 20/08/1977

DOĞUM YERİ : HAZRO
