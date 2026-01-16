Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:01
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/577 Esas01.07.2025 Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SÜLEYMANOĞLU gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01.07.2025GAİP TC KİMLİK NO : 36874241768
ADI SOYADI : MEHMET SÜLEYMANOĞLU
BABA ADI : MEHMET ŞEVKET
ANA ADI : SİTTİ
DOĞUM TARİHİ : 20/08/1977
DOĞUM YERİ : HAZRO
ilangovtr
Basın No: ILN02260172