Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 10.10.2025 00:01

T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2025/732 Esas 27.05.2025 

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Ramazan Narin ve Veysi Narin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.05.2025 

GAİP TC KİMLİK NO : 18769849822 

GAİP TC KİMLİK NO : 18640854174

ADI SOYADI : RAMAZAN NARİN 

ADI SOYADI : VEYSİ NARİN

BABA ADI : ABDULLAH 
BABA ADI : ABDULLAH

ANA ADI : SALİHA 
ANA ADI : SALİHA

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1974 
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1988

DOĞUM YERİ : LİCE 

DOĞUM YERİ : LİCE

ilangovtr
Basın No: ILN02309439