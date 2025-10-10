Giriş Tarihi: 10.10.2025 00:01
T.C. DİYARBAKIR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2025/732 Esas 27.05.2025
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenilen Ramazan Narin ve Veysi Narin'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 27.05.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 18769849822
GAİP TC KİMLİK NO : 18640854174
ADI SOYADI : RAMAZAN NARİN
ADI SOYADI : VEYSİ NARİN
BABA ADI : ABDULLAH
BABA ADI : ABDULLAH
ANA ADI : SALİHA
ANA ADI : SALİHA
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1974
DOĞUM TARİHİ : 10/02/1988
DOĞUM YERİ : LİCE
DOĞUM YERİ : LİCE
