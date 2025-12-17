Giriş Tarihi: 17.12.2025 00:01
T.C. DÜZCE İCRA DAİRESİ
2025/1237 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ:
İmar Durumu: Dosya içerisinde mevcut Düzce Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre; Düzce İli, Merkez İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 108 ada 88 nolu parsel Düzce Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 'Konut Alanı' olarak planlanmış olup, ayrık nizam, 4 kat yapılaşma hükümleri belirlenmiştir.
KDV Oranı: %10
Kaydındaki şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Yüz ölçümü: 990,81 m²
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2922/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 1 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 299.880,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 13:41
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:41
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2897/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölüm satılacak
Kıymeti : 297.360,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2026 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:41
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:41
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2897/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 3 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 297.360,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:25
4 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2897/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 4 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 297.360,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:25
5 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2897/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 5 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 297.360,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:25
6 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2897/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 6 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 297.360,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:25
7 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2946/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 7 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 302.400,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:25
8 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2696/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 8 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 276.780,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 12:25
9 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 2696/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli Zemin Kat 9 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 276.780,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 14:25
10 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 3642/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 10 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 373.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:25
11 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8084/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 11 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 829.920,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:25
12 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8166/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 12 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 838.320,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:25
13 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8116/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 13 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 833.280,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 14:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 14:25
14 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8660/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 1. Kat 14 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 889.140,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:00
15 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 3642/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 15 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.r
Kıymeti : 373.800,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 15:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 15:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 15:00
16 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8084/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 16 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 829.920,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:25
17 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8166/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 17 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 838.320,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:25
18 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8116/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 18 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 833.280,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 12:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 12:25
19 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ:
Düzce İli Merkez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 108 Ada 88 Parsel sayılı 990,81 m²yüz ölçümlü "Arsa" nitelikli ana taşınmazdaki 8660/99081 arsa paylı "Mesken" nitelikli 2. Kat 19 Nolu bağımsız bölüm satılacaktır.
Kıymeti : 889.140,00 TL
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:25
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:25
03/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
