T.C. EDİRNE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/167 Esas





KAMULAŞTIRMA İLANI





KAMULAŞTIRILAN





TAŞINMAZ

:

Edirne İli, Merkez İlçesi, Kemal Köyü Mahallesi 104 ada 116 parsel.





VASFI

:

Tarla





YÜZÖLÇÜMÜ

:

19.007,39 m2





MALİKİN ADI VE SOYADI

:Yaşar Deveçi, Şeref Şiret, Halil Durgut





KAMULAŞTIRMAYI YAPAN





İDARENİN ADI

:

T.C. Devlet Demir Yolları





KAMULAŞTIRMANIN VE





BELGELERİN ÖZETİ

:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/167 Esas sayısında dava açılmıştır.



