T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS SAYISI : 2024/305 Esas





Davacı , ALIYA KARAGELLİ ileDavalı , NİHAT KARAGELLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;





Davalı, NİHAT KARAGELLİ'nin (9941*****64-Abdurrahman ve Hitam oğlu, 0*/0*/198* d.lu) adresi meçhul olduğundan "HMK 147/2 maddesi gereğince19/12/2025 tarih ve saat 10:25 saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur.



