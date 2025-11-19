Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C. ELAZIĞ 2. AİLE MAHKEMESİ
ESAS SAYISI : 2024/305 Esas
Davacı , ALIYA KARAGELLİ ileDavalı , NİHAT KARAGELLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Davalı, NİHAT KARAGELLİ'nin (9941*****64-Abdurrahman ve Hitam oğlu, 0*/0*/198* d.lu) adresi meçhul olduğundan "HMK 147/2 maddesi gereğince19/12/2025 tarih ve saat 10:25 saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur.
Yukarıda belirtilen tarih ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde HMK 186 maddesi gereğince sözlü yargılamaya geçilerek yokluğunuzda hüküm kurulacağı ihtar olunur." İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.17/11/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02337514