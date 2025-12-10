T.C. ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

davalı Zait ÖZDOĞAN'a tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıya 2 hafta içerisinde verilen kararı istinaf etmedikleri takdirde kararın kesinleşeceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025