Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:01
T.C. ELAZIĞ 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO
:
2023/303 Esas
DAVALI
:
Zait ÖZDOĞAN - TCKN: 39775192542
HÜKÜM:
-Davanın kabulü ile,
tarafların murisi İsmail Özdoğan tarafından düzenlenen Elazığ 1. Noterliğinin 19/09/2017 tarih 03222 yevmiye numaralı
vasiyetnamenin tenfizi
ile muris adına kayıtlı;
-
Elazığ İli, Merkez ilçesi Aksaray Mahallesi, Salıtlar Mevkii, 5068 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın 1/2'sinin, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 120 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın 1/2'sinin, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 120 ada, 19 parsel sayılı taşınmazın 1/2'sinin, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 121 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 1/2'sinin, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 104 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın 1/4'ünün, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 104 ada, 50 parsel sayılı taşınmazın 1/4'ünün, Elazığ ili, Maden ilçesi, Çayırköy Köyü mevkii, 135 ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 1/6'sının
TAPU KAYDININ İPTALİ İLE DAVACI ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
Davalı Zait ÖZDOĞAN'ın tebligata yarar adresine ulaşılamadığından ve kendisine tebliğ yapılamadığından
davalı Zait ÖZDOĞAN'a tebliğ yerine geçmek üzere iş bu ilanının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, davalıya 2 hafta içerisinde verilen kararı istinaf etmedikleri takdirde kararın kesinleşeceği 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesine göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/12/2025
Basın No: ILN02355502