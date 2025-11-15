T.C. ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ENCÜMENİNDEN

1. İdarenin;





a) Adresi: İl Özel İdaresi Çayda Çıra Mah. Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ





b) Telefon ve Faks No: 0 424 2475327- 0 424 2474796





2. Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, aşağıda belirtilen taşınmaz satışa çıkarılmıştır.





3. İhale, 2886 sayılı D.İ.K.’un 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile yapılacaktır.





4. İhale İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda 09.12.2025 tarih ve saat 10:30 da İl Encümenince yapılacaktır.





5. İhale ile ilgili dosya İl Özel İdaresinden belirtilen bedeli karşılığında temin edilebilir.





6. İhaleye katılabilmek için;





a. Dış Zarf





a-1. Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi





a-2. İkametgah Belgesi





a-3. Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı.





(İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)





a-4. Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair dekont veya banka teminat mektubu





a-5. Dosya Bedelinin yatırıldığına dair makbuz





a-6.İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi





a-7. İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,





a-8. İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,





a-9. İhaleye iştirak eden gerçek ve Tüzel Kişiler için İhale Yasaklısı olmadığına dair yazılı belge (Tüzel kişiler bağlı oldukları Ticaret Odalarından alınacak)





a-10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını belgeleyen iş ortaklığı beyannamesi.





b. İç Zarf





b-1. Teklif Mektubu. (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 37. maddesine uygun olacak.)





Not: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre satış ihalesine katılacak olan iştirakçiler yukarıda (5.a ve 5.b)’ de belirtilen evraklarını tamamlamak zorundadır.





c. Satıştan mütevellit bütün vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir





d. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.





e. İhaleye Katılamayacak olanlar: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.





7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.





8. Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez.





9. İhale komisyonu, 2886 sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.





10. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Elazığ İl Özel İdaresi İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.



