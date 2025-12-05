Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Resmi İlan Haberleri
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :
2025/172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192 Esas


KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

KAHRAMANMARAŞ
İli,
ELBİSTAN
İlçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.


ESAS 
               
:
2025/172

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2882 ada 12 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
5.648,64m²

MALİKLERİ       :
Celalettin Candansayar, Cengiz Saltoğlu, Emine Birsen Saltoğlu, Esen Candansayar, Esin Saykan, Fatimetul Zöhra Candansayar, Fatma Meliha Saltoğlu, Hasgül Saykan, Mehmet Tekdemir, Mehmet Emin Candansayar, Meryemeda Yıldırım, Nükhet Çelebi, Selahattin Saykan, Sevinç Uzman, Sultan Erdugan, Mircan Metalurji Turizm Gıda İnşaat Nakliyat Tic. A. Ş.


ESAS 
               
:
2025/173

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2883 ada 29 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.409,50 m²

MALİKLERİ       :
Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Halil İbrahim Tekdemir, Hikmet Tekdemir, İnayet Tekdemir, Nail Tekdemir, Orhan Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir.


ESAS 
               
:
2025/174

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2886 ada 41 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
522,57 m²

MALİKLERİ       :
Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.


ESAS 
               
:
2025/175

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2886 ada 43 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
2.290,98 m²

MALİKLERİ       :
Fatma Kuş, Fikret Kuş, Hasan Kuş, Kamil Kuş, Münevver Kuş, Serpil Sağdıç, Tarık Kuş, Zahide Tekten.


ESAS 
               
:
2025/176

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2886 ada 45 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
397,21 m²

MALİKLERİ       :
Fatih Kalkan.


ESAS 
               
:
2025/177

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2952 ada 119 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.408,37 m²

MALİKLERİ       :
Bayazıt Murat, Ramazan Ceran.


ESAS 
               
:
2025/178

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2952 ada 129 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
193,13 m²

MALİKLERİ       :
Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.


ESAS 
               
:
2025/179

MAHALLE
        
:
Doğan

ADA - PARSEL  : 
2952 ada 139 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.950,48 m²

MALİKLERİ       :
Kürşat Kerek.


ESAS 
               
:
2025/180

MAHALLE
        
:
Kışla

ADA - PARSEL  : 
2763 ada 11 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
3.650,77 m²

MALİKLERİ       :
Şenel Çiflikli.


ESAS 
               
:
2025/181

MAHALLE
        
:
Kışla

ADA - PARSEL  : 
2764 ada 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
2.034,51 m²

MALİKLERİ       :
Cihat Yılmaz, Sırrı Yılmaz.


ESAS 
               
:
2025/182

MAHALLE
        
:
Kışla

ADA - PARSEL  : 
2764 ada 3 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.609,97 m²

MALİKLERİ       :
Muharrem Göçer.


ESAS 
               
:
2025/183

MAHALLE
        
:
Kışla

ADA - PARSEL  : 
2800 ada 12 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
3.965,92 m²

MALİKLERİ       :
Elif Arkalı, Ahmet Yalçın, Döne Topcuoğlu.


ESAS 
               
:
2025/184

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2360 ada 147 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
422,35 m²

MALİKLERİ       :
Ali Bulut, Ayşe Sönmez, Elif Bulut, Mustafa Bulut, Ziya Bulut, Yemliha Bulut.


ESAS 
               
:
2025/185

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2360 ada 148 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.635,28 m²

MALİKLERİ       :
Zekariya Bulut.


ESAS 
               
:
2025/186

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2360 ada150 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
756,78 m²

MALİKLERİ       :
Tevfik Erdoğan.


ESAS 
               
:
2025/187

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2360 ada 151 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
1.200,76 m²

MALİKLERİ       :
Doğan Erdoğan.


ESAS 
               
:
2025/188

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2361 ada 1 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
2.102,65 m²

MALİKLERİ       :
Alican Köseoğlu, Deniz Bilgili, Esme Serçe, Fatma Bozkurt, Hasan Erdoğan, Suna Ay, Zeliha Erdoğan.


ESAS 
               
:
2025/189

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2364 ada 21 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
92,42 m²

MALİKLERİ       :
Hüseyin Gürler.


ESAS 
               
:
2025/190

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2364 ada 22 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
868,64 m²

MALİKLERİ       :
Doğan Erdoğan.


ESAS 
               
:
2025/191

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2411 ada 9 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
2.744,41 m²

MALİKLERİ       :
Muhittin Özdemir.


ESAS 
               
:
2025/192

MAHALLE
        
:
Kalaycık

ADA - PARSEL  : 
2411 ada 11 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ    : 
3.736,94 m²

MALİKLERİ       :
Alican Köseoğlu, Deniz Bilgili, Esme Serçe, Fatma Bozkurt, Hasan Erdoğan, Suna Ay, Zeliha Erdoğan.
ilangovtr
Basın No: ILN02350529