Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:01
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO :
2025/172- 173- 174- 175- 176- 177- 178- 179- 180- 181- 182- 183- 184- 185- 186- 187- 188- 189- 190- 191- 192 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
KAHRAMANMARAŞ
İli,
ELBİSTAN
İlçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
ESAS
:
2025/172
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2882 ada 12 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
5.648,64m²
MALİKLERİ :
Celalettin Candansayar, Cengiz Saltoğlu, Emine Birsen Saltoğlu, Esen Candansayar, Esin Saykan, Fatimetul Zöhra Candansayar, Fatma Meliha Saltoğlu, Hasgül Saykan, Mehmet Tekdemir, Mehmet Emin Candansayar, Meryemeda Yıldırım, Nükhet Çelebi, Selahattin Saykan, Sevinç Uzman, Sultan Erdugan, Mircan Metalurji Turizm Gıda İnşaat Nakliyat Tic. A. Ş.
ESAS
:
2025/173
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2883 ada 29 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.409,50 m²
MALİKLERİ :
Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Halil İbrahim Tekdemir, Hikmet Tekdemir, İnayet Tekdemir, Nail Tekdemir, Orhan Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir.
ESAS
:
2025/174
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2886 ada 41 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
522,57 m²
MALİKLERİ :
Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.
ESAS
:
2025/175
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2886 ada 43 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
2.290,98 m²
MALİKLERİ :
Fatma Kuş, Fikret Kuş, Hasan Kuş, Kamil Kuş, Münevver Kuş, Serpil Sağdıç, Tarık Kuş, Zahide Tekten.
ESAS
:
2025/176
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2886 ada 45 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
397,21 m²
MALİKLERİ :
Fatih Kalkan.
ESAS
:
2025/177
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2952 ada 119 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.408,37 m²
MALİKLERİ :
Bayazıt Murat, Ramazan Ceran.
ESAS
:
2025/178
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2952 ada 129 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
193,13 m²
MALİKLERİ :
Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.
ESAS
:
2025/179
MAHALLE
:
Doğan
ADA - PARSEL :
2952 ada 139 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.950,48 m²
MALİKLERİ :
Kürşat Kerek.
ESAS
:
2025/180
MAHALLE
:
Kışla
ADA - PARSEL :
2763 ada 11 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
3.650,77 m²
MALİKLERİ :
Şenel Çiflikli.
ESAS
:
2025/181
MAHALLE
:
Kışla
ADA - PARSEL :
2764 ada 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
2.034,51 m²
MALİKLERİ :
Cihat Yılmaz, Sırrı Yılmaz.
ESAS
:
2025/182
MAHALLE
:
Kışla
ADA - PARSEL :
2764 ada 3 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.609,97 m²
MALİKLERİ :
Muharrem Göçer.
ESAS
:
2025/183
MAHALLE
:
Kışla
ADA - PARSEL :
2800 ada 12 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
3.965,92 m²
MALİKLERİ :
Elif Arkalı, Ahmet Yalçın, Döne Topcuoğlu.
ESAS
:
2025/184
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2360 ada 147 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
422,35 m²
MALİKLERİ :
Ali Bulut, Ayşe Sönmez, Elif Bulut, Mustafa Bulut, Ziya Bulut, Yemliha Bulut.
ESAS
:
2025/185
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2360 ada 148 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.635,28 m²
MALİKLERİ :
Zekariya Bulut.
ESAS
:
2025/186
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2360 ada150 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
756,78 m²
MALİKLERİ :
Tevfik Erdoğan.
ESAS
:
2025/187
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2360 ada 151 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
1.200,76 m²
MALİKLERİ :
Doğan Erdoğan.
ESAS
:
2025/188
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2361 ada 1 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
2.102,65 m²
MALİKLERİ :
Alican Köseoğlu, Deniz Bilgili, Esme Serçe, Fatma Bozkurt, Hasan Erdoğan, Suna Ay, Zeliha Erdoğan.
ESAS
:
2025/189
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2364 ada 21 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
92,42 m²
MALİKLERİ :
Hüseyin Gürler.
ESAS
:
2025/190
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2364 ada 22 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
868,64 m²
MALİKLERİ :
Doğan Erdoğan.
ESAS
:
2025/191
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2411 ada 9 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
2.744,41 m²
MALİKLERİ :
Muhittin Özdemir.
ESAS
:
2025/192
MAHALLE
:
Kalaycık
ADA - PARSEL :
2411 ada 11 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ :
3.736,94 m²
MALİKLERİ :
Alican Köseoğlu, Deniz Bilgili, Esme Serçe, Fatma Bozkurt, Hasan Erdoğan, Suna Ay, Zeliha Erdoğan.
ilangovtr
Basın No: ILN02350529