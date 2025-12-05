T.C. ELBİSTAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :

KAMULAŞTIRMA İLANI





Davacı Elektrik Üretim Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;





KAHRAMANMARAŞ

İli,

ELBİSTAN

İlçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yüzölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.









ESAS

:

2025/172





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2882 ada 12 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

5.648,64m²





MALİKLERİ :

Celalettin Candansayar, Cengiz Saltoğlu, Emine Birsen Saltoğlu, Esen Candansayar, Esin Saykan, Fatimetul Zöhra Candansayar, Fatma Meliha Saltoğlu, Hasgül Saykan, Mehmet Tekdemir, Mehmet Emin Candansayar, Meryemeda Yıldırım, Nükhet Çelebi, Selahattin Saykan, Sevinç Uzman, Sultan Erdugan, Mircan Metalurji Turizm Gıda İnşaat Nakliyat Tic. A. Ş.









ESAS

:

2025/173





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2883 ada 29 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.409,50 m²





MALİKLERİ :

Bilal Tekdemir, Firdevs Yılmaz, Halil İbrahim Tekdemir, Hikmet Tekdemir, İnayet Tekdemir, Nail Tekdemir, Orhan Tekdemir, Özkan Tekdemir, Yakup Tekdemir.









ESAS

:

2025/174





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2886 ada 41 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

522,57 m²





MALİKLERİ :

Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.









ESAS

:

2025/175





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2886 ada 43 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

2.290,98 m²





MALİKLERİ :

Fatma Kuş, Fikret Kuş, Hasan Kuş, Kamil Kuş, Münevver Kuş, Serpil Sağdıç, Tarık Kuş, Zahide Tekten.









ESAS

:

2025/176





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2886 ada 45 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

397,21 m²





MALİKLERİ :

Fatih Kalkan.









ESAS

:

2025/177





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2952 ada 119 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.408,37 m²





MALİKLERİ :

Bayazıt Murat, Ramazan Ceran.









ESAS

:

2025/178





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2952 ada 129 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

193,13 m²





MALİKLERİ :

Ahmet Modaoğlu, Atnibani Toğrulca, Bayram Modooğlu, Cihangir Ceran, Cuma Modaoğlu, Döndü Ceran, Fadime Hacıoğlu, Fatma Kızoğlu, Güldane Modaoğlu, Gülsüm Karagenç, Hacer Işık, Hacer Küpeli, Haşim Ceran, Huzeyfe Tavşan, Hülya Baydemir, Mehmet Tavşan, Memet Modooğlu, Memet Oral Ceran, Meryem Kişif, Meryem Tavşan, Neslihan Aktura, Nezir Tavşan, Recep Modaoğlu, Rukiye Ataş, Saim Vural Ceran, Sebiha Ceran, Şadiye Ayhan, Şeyahmet Modaoğlu, Zekeriye Modaoğlu, Zeyt Ceran, Zübeyde Ceran, Duran Ceran, Fatma Yüksel, Fidan Çolak.









ESAS

:

2025/179





MAHALLE

:

Doğan





ADA - PARSEL :

2952 ada 139 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.950,48 m²





MALİKLERİ :

Kürşat Kerek.









ESAS

:

2025/180





MAHALLE

:

Kışla





ADA - PARSEL :

2763 ada 11 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

3.650,77 m²





MALİKLERİ :

Şenel Çiflikli.









ESAS

:

2025/181





MAHALLE

:

Kışla





ADA - PARSEL :

2764 ada 1 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

2.034,51 m²





MALİKLERİ :

Cihat Yılmaz, Sırrı Yılmaz.









ESAS

:

2025/182





MAHALLE

:

Kışla





ADA - PARSEL :

2764 ada 3 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.609,97 m²





MALİKLERİ :

Muharrem Göçer.









ESAS

:

2025/183





MAHALLE

:

Kışla





ADA - PARSEL :

2800 ada 12 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

3.965,92 m²





MALİKLERİ :

Elif Arkalı, Ahmet Yalçın, Döne Topcuoğlu.









ESAS

:

2025/184





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2360 ada 147 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

422,35 m²





MALİKLERİ :

Ali Bulut, Ayşe Sönmez, Elif Bulut, Mustafa Bulut, Ziya Bulut, Yemliha Bulut.









ESAS

:

2025/185





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2360 ada 148 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.635,28 m²





MALİKLERİ :

Zekariya Bulut.









ESAS

:

2025/186





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2360 ada150 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

756,78 m²





MALİKLERİ :

Tevfik Erdoğan.









ESAS

:

2025/187





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2360 ada 151 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

1.200,76 m²





MALİKLERİ :

Doğan Erdoğan.









ESAS

:

2025/188





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2361 ada 1 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

2.102,65 m²





MALİKLERİ :

Alican Köseoğlu, Deniz Bilgili, Esme Serçe, Fatma Bozkurt, Hasan Erdoğan, Suna Ay, Zeliha Erdoğan.









ESAS

:

2025/189





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2364 ada 21 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

92,42 m²





MALİKLERİ :

Hüseyin Gürler.









ESAS

:

2025/190





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2364 ada 22 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

868,64 m²





MALİKLERİ :

Doğan Erdoğan.









ESAS

:

2025/191





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2411 ada 9 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

2.744,41 m²





MALİKLERİ :

Muhittin Özdemir.









ESAS

:

2025/192





MAHALLE

:

Kalaycık





ADA - PARSEL :

2411 ada 11 parsel





YÜZÖLÇÜMÜ :

3.736,94 m²





