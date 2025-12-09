T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı

: 2021/460 Esas





TASFİYENİN TATİLİ İLANI









15047874118 T.C. Kimlik numaralı, Emin ve Maviş kızı, 01/01/1960 Akkuş doğumlu Mavili BALCI'nın tasfiyeye esas malı bulunamadığından İİK.nun 217. maddesi gereğince

TASFİYENİN TATİLİNE

karar verilmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ait işlemlerin yürütülmesinin devamı istenilmediği takdirde iflasın kapatılacağı tebliğ ve ilan olunur.