T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 31.12.2025 00:01

ESAS NO :
2025/337 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI


KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER
:
Diyarbakır İli - Ergani İlçesi

MEVKİİ
:
Çukurdere Mahallesi

ADA-PARSEL NO
:
191 Ada /5 Parsel

VASFI
:
Bağ

YÜZÖLÇÜMÜ
:
30,08 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI:
MURATŞENGÜL

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI
:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın davalılar, yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların
duruşma gününün 12/02/2026 günü saat 10:30'de
olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur.
