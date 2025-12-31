T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER

Diyarbakır İli - Ergani İlçesi





MEVKİİ

Çukurdere Mahallesi





ADA-PARSEL NO

191 Ada /5 Parsel





VASFI

Bağ





YÜZÖLÇÜMÜ

30,08 m²'lik irtifak alanı





MALİKİN ADI VE SOYADI:

MURATŞENGÜL





KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.





Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,





a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,





b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,





c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,





d) İşbu ilanın davalılar, yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların

duruşma gününün 12/02/2026 günü saat 10:30'de