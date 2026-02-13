Giriş Tarihi: 13.02.2026 00:01
T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
2026/397 Esas
DAVACILAR:
1- ÖMER ÜRKMEZ
2- SELDA ÜRKMEZ
3- ZEYNEP GÜL ÜRKMEZ
DAVALILAR
:
1- MALİYE HAZİNESİ
2- FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Abdürrezak mahallesi 205 Ada 53 parselde kayıtlı taşınmazın TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik
Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.
Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2026/397 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağıhususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02400010