T.C. FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO

:

2026/397 Esas





DAVACILAR:

1- ÖMER ÜRKMEZ





2- SELDA ÜRKMEZ





3- ZEYNEP GÜL ÜRKMEZ





DAVALILAR

:

1- MALİYE HAZİNESİ





2- FERİZLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI





3- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





Mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli ilçesi, Abdürrezak mahallesi 205 Ada 53 parselde kayıtlı taşınmazın TMK. 713/3. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuda tesciline yönelik

Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.