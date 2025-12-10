T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

MÜFLİS

:

ECS EMİR ÇİFT CAM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 3240442611 Vergi Nolu





SANAYİ MAH. 60332 SK. NO: 2 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP





Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İİK, m. 206 ve 207 gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.



