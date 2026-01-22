T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/122500 ESAS

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri : Gaziantep İl, Şahinbey İlçe, Bülbülzade Mahalle, 4371 Ada, 13 Parsel, Zemin Kat, 10 Nolu Bağımsız Bölümdeki taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Mahallinde Bülbülzade mahallesi sınırları içerisinde bulunan parsel, konum olarak 136079 nolu sokağa cepheli yer almaktadır. Parsel üzerinde bodrum kat + zemin kat + 5 normal kat olmak üzere 7 kattan oluşan bir yapı bulunmaktadır. Mesken 3 oda, 1 salon, mutfak, kiler, banyo, Lv-wc, hol ve balkon bölümlüdür. Meskenin zemin kaplaması salon ve odalar parke, diğer alanlar seramik kaplı, duvarlar mutfak tezgah arası, banyo ve wc-lvb duvarları fayans kaplıdiğer alan duvarları sıvalı ve boyalı, tavan plastik boyalıdır. İç kapılar ahşap, pencereler PVC doğramadır. Dairenin inşaat alanı125,00 m²'dir. Meskenin dış kapısı çelik kapıdır. Yaklaşık10yıllıkbirbinadabulunduğugörülmüşolupyıpranmapayı%10olarak alınmıştır. Bina asansörlü olup mesken kombi sistemi ile ısıtılmaktadır Taşınmazın yer aldığı bölge konut fonksiyonlu gelişmekte olan bir bölge olup eğitim kurumu, yeşil alanvesosyaldonatılarayakınkonumdadır.Bölgedeulaşımsıkıntısıbulunmamaktadır.Şehir merkezine 6 km mesafede bulunmaktadır.





Adresi : Bülbülzade Mahallesi 136079 Nolu Sokak Gülüzar İşler Apartmanı No:10 Zemin Kat Daire No:1 Şahinbey/Gaziantep





Yüzölçümü : 1.200 m2





Arsa Payı : 155/2627





İmar Durumu :Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar paftalarına göre; imar planında Taks:0.35, Kaks:1.35 ayrık nizam üç katlı konut yapı adasına gelmektedir.





Kıymeti : 3.817.579,94 TL





KDV Oranı : %1



