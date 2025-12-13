Giriş Tarihi: 13.12.2025 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
2024/904 Esas
2025/458
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (CMK 231/5) karar verilen Shuaıb ve Hayat oğlu, 25/10/2002 doğumlu, IBRAHIM SHUAIB MAHMOOD SHEKHO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya mahkeme kalemine müracaatla tutanak tutturarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 11.12.2025
