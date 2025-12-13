T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N





DOSYA NO

:

2024/904 Esas





KARAR NO

:

2025/458





Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2025 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (CMK 231/5) karar verilen Shuaıb ve Hayat oğlu, 25/10/2002 doğumlu, IBRAHIM SHUAIB MAHMOOD SHEKHO tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



