T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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DOSYA NO

:

2021/692 Esas





KARAR NO

:

2024/727





Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ile Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan

5237 Sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan TCK'nun 151/1 maddesi gereğince 3.320- TL adli para cezası ile cezalandırılan

Salva ve Izolda oğlu, 1976 doğumlu,

ILIA ROGAVA,





Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan TCK'nun 151/1 maddesi gereğince 3.320- TL adli para cezası ile cezalandırılan

Timur ve Bela oğlu, 01/01/1987 dğ.

IRAKLI ALSHIBAIA

tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.





Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince

tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden