Giriş Tarihi: 12.07.2025 00:01
T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO
:
2021/692 Esas
KARAR NO
:
2024/727
Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/10/2024 tarihli ilamı ile Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan
5237 Sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan TCK'nun 151/1 maddesi gereğince 3.320- TL adli para cezası ile cezalandırılan
Salva ve Izolda oğlu, 1976 doğumlu,
ILIA ROGAVA,
Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 142/1-b maddesi gereğince 4 yıl 2 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan TCK'nun 151/1 maddesi gereğince 3.320- TL adli para cezası ile cezalandırılan
Timur ve Bela oğlu, 01/01/1987 dğ.
IRAKLI ALSHIBAIA
tüm aramalara rağmen sanıklar bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince
tirajı yüksek Gazete ilamına ve genel internet haber sitesinden
, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur. 10/07/2025
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Basın No: ILN02258924