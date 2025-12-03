T.C. GELİBOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2024/15 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





BAYIRKÖY KÖYÜ 299 ADA 12 NOLU PARSEL





Taşınmazın, Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Bayırköy Köyü 299 Ada 12 Parsel, Cevizli Yolu Üstü mevkiinde 13.348,23 m2 yüzölçümlü ve Tarla vasfında olduğu, tapu kaydında; -Gelibolu Sulh Hukuk Mahkemesi'nin İzale-i şuyu davası açılmıştır beyanı ile satışına gidilmiştir. Şerhi -Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı İçerisinde olduğu -06/02/2007 Tar. Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilere Satılamaz Sınırlı Ve Aynı Hak Tesis Edilemez beyanlarının bulunduğu, güneybatı yönünde kadastral yola cephesinin bulunduğu, tarım arazisi olarak kullanılmakta olduğu ve keşif esnasında taşınmazın bir kısmında hububat(buğday) ve bir kısmının ise boş durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için kuru tarım şartlarında üretim yapılan mutlak tarım arazisi olduğu, kadastral yola cephesinin bulunmadığı, üzerinde ekonomik öneme sahip ağaç veya yapı bulunmadığı görülmüştür.





İmar Durumu :Taşınmaz Bayırköy Köyü Yerleşim Alanı sınırları dışında kalmakta olup,1/100000 ölçekli Çanakkale - Balıkesir çevre düzeni planına göre TARIM alanındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Makamının 15.03.2019 tarih ve 64711 sayılı Olurları ile onaylanan Çanakkale Gelibolu 17. ETBAR Gelibolu Yarımadası 1. Kısım Sit Alanı içerisinde “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” içerisinde kaldığı tespit edilmiştir.





Kıymeti : 6.006.703,50 TL KDV Oranı : %10





Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.



