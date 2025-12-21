T.C. GEMEREK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2017/127 Esas





Davacı Baykal Özman Deniz Özman Hülya Özman Leyla Tuncel Selma Bashev İle Davalı Ecevit Özman, Hüsniye Özman, Kahraman Özman, Korkmaz Özman, Melaha Özman arasında mahkememizde görülen Elatmanın Önlenmesi (Suya Elatmanın Önlenmesi) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı 557****282 TC kimlik numaralı, Hayri ve Melaha' dan olma, 23.12.1972 doğumlu Hüsniye Özman' a bilirkişi raporu ekli, duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.





Dosyaya sunulu;





13.12.2022 tarihli bilirkişi raporu ile; Dava konusu Sivas İli, Gemerek İlçesi, Dendil Köyü, 162 ada, 4 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın zemin katında bulunan meskenin dava tarihi 18.08.2017 itibari ile bedeli 69.004,14 TL, aynı yer 162 ada, 4 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın zemin katında bulunan meskenin dava tarihi 18.08.2017 itibari ile bedeli 81.181,34 TL, aynı yer 162 ada, 4 parsel üzerinde bulunan iki katlı binanın tamamının dava tarihi 18.08.2017 itibari ile bedeli nin150.185,49 TL olduğu,





29.10.2022 tarihli kadastro bilirkişi raporu ile; Sivas ili Gemerek İlçesi Dendil köyü 162 Ada 4 numaralı parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapı221.05 m2 yüzölçümü ve İki Katlı Yığma Ev ve Arsası vasfı ile Tapu kütüğüne kayıtlı olduğu bildirilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağının,



