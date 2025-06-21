T.C. GEMLİK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/1189 Esas 22.05.2025 Mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara kararı uyarınca,Gaiplik kararı istenilen Hıdır ve Sosun oğlu 10/12/1967doğumlu Şevket KORKUT'un uzun süre önce vefat ettiğini veya hiç yaşamadığını beyan ettiğinden yukarıda kimlik bilgileri verileni tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2024/1189Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.