Giriş Tarihi: 30.06.2025 00:01
T.C. GEMLİK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GEMLİK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2025/97 Esas
İ L ANDIR
Gaiplik kararı istenilen Sami ile Ayişe oğlu 10/10/1956 doğumlu Ali KONAK'tan uzun zamandır(10 sene üstü) haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren6 ay içerisinde mahkememizin 2023/1860 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33.maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
Basın No:ILN02251105
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