Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
T.C. GEMLİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GEMLİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/131 Esas
İ L A N D I R
GEMLİK 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Bursa ili Gemlik ilçesi, Cihatlı mahallesi, 135 ada 306 parsel sayılı taşınmaz için davacı Gökhan TAYLAN tarafından tapusuz taşınmazın tescili talep edildiğinden; dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2024/131 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri aksi halde davacı GÖKHAN TAYLAN adına tapuya tescil kararı verileceği ilan olunur.
Basın No:ILN02245008
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