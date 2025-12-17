T.C. GEYVE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2025/273









KAMULAŞTIRMA İLANI





TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, mülkiyeti davalıya ait aşağıda belirtilen taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarına ilişkin TEİAŞ Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 13/06/2019 tarih 17-246 sayılı kararı ile 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM EİH güzergâhına isabet eden taşınmazlar ile ilgili olarak mülkiyet ve irtifak hakkı kurulması amacıyla Kamu Yararı Kararı alındığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 04.07.2019 tarih ve 1316 sayılı kararı ile Kamu Yararı Kararı onaylandığı, 154 kV Adapazarı RES TM-Pamukova TM Enerji İletim Hattı güzergahında bulunan dava konusu taşınmazların kamulaştırması gerektiği, davalı ile uzlaşma sağlanamaması nedeniyle, mahkememizin 2025/273 Esas sayılı dosyası ile kamulaştırma bedelinin tespiti ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açıldığı ve dosyanın duruşma gününün

tarihine bırakıldığı;





Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgililerin kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davacı açabileceği, açılacak davalarda Husumetin Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi hususu, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelemedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Geyve Vakıflar BankasıŞubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi ve

14/01/2026 günü saat 09:15'de