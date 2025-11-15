T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :

2025/1034 Esas11.11.2025





Konu

:

Gaiplik ilanı hk.





Mahkememizde görülmekte olan Nurcan ÇALIŞAN'ın Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;





Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Nurcan ÇALIŞAN hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1034 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 11/11/2025 GAİP





TC KİMLİK NO : 64261159532





ADI SOYADI : NURCAN ÇALIŞAN





BABA ADI : SABRİ





ANA ADI : FATMA





DOĞUM TARİHİ : 02/03/1960



