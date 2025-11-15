Yeni Şafak
T.C. GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 15.11.2025 00:01

İ L A N
Sayı :
2025/1034 Esas11.11.2025

Konu
:
Gaiplik ilanı hk.

Mahkememizde görülmekte olan Nurcan ÇALIŞAN'ın Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliği istenen Nurcan ÇALIŞAN hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin, bu ilanı yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2025/1034 esas sayılı dosyasına bildirilmesi, bu sure içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendisinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 11/11/2025 GAİP

TC KİMLİK NO : 64261159532

ADI SOYADI : NURCAN ÇALIŞAN

BABA ADI : SABRİ

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 02/03/1960

DOĞUM YERİ : GEYVE
