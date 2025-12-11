T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/21 SATIŞ





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

esatis.uyap.gov.tr

adresi üzerinden

2025/21 SATIŞ

sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:





1. Taşınmaz Özl:

Giresun, Keşap ilçesi, Düzköy köyü, 133 ada 123 parselarazi vasfındadır. Belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır.

Yüzölçümü:

5.971,68 m2

İmar Durumu:

Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir

Kıymeti:

6.807.715,20 TL





KDV Oranı:

%10





Kaydındaki Şerhler:

Tapu kaydındaki gibidir



