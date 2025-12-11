Giriş Tarihi: 11.12.2025 00:01
T.C. GİRESUN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2025/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1. Taşınmaz Özl:
Giresun, Keşap ilçesi, Düzköy köyü, 133 ada 123 parselarazi vasfındadır. Belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır.
Yüzölçümü:
5.971,68 m2
İmar Durumu:
Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir
Kıymeti:
6.807.715,20 TL
KDV Oranı:
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:00
2. Taşınmazın Özl:
Giresun, Keşap ilçesi, Düzköy köyü, 133 ada 77 parsel arazi vasfındadır. Belediye mücavir alanı dışında kalmaktadır. Mesken olan ev : Taşınmaz parsel üzerine betonarme mesken olarak yapılmış 1 katlıyapı vardır.Parsel üzerindeki mesken olan yapı takriben 20-25 yıllık kadar olup yaşı itibari ileyıpranma payı %40 civarındadır.
Yüzölçümü :
832,62 m2
İmar Durumu:
Köy yerleşik alan sınırları içerisinde, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünde ifraz ve yapılaşma şartlarına tabidir
Kıymeti:
1.390.540,99 TL
KDV Oranı :
%10
Kaydındaki Şerhler:
Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 14:00
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:00
06/12/2025
Emin KANAR
Satış Memuru
126847
E-İMZA
ilangovtr
Basın No: ILN02356485