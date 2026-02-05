Giriş Tarihi: 05.02.2026 00:01
T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO :
2025/143 Esas
Davacı, MUSTAFA BİLGİLİ ile Davalılar, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GÖLBAŞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ ve ADIYAMAN ÇATALTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Davacı vekili dava dilekçesi ile; "Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Çataltepe Köyü Tecirli Mevkii 187 ada 1 parsel fen bilirkişi raporunda belirtilen (TH) harfi ile gösterilen 154,68 m²'likyerin davacı adına tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiştir.
Dava konusu yerin yol olarak tescil harici bırakılan taşınmaz olduğu anlaşıldığından, Mahkememize Türk Medeni Kanunun 713/1. maddesine göre tapusuz taşınmazın tescili şeklinde açılan bu davaya karşı tarafların ve 3. şahısların diyecekleri ve itirazları var ise Türk Medeni Kanunun 713/5. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içinde mahkememize yazılı veya sözlü olarak bildirmeleri, aksi takdirde davanın dosyadaki mevcut haliyle sonuçlandırılacağı hususu ilgililere Türk Medeni Kanunun 713/4. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02394006