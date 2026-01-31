T.C. GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı idare; BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ vekili Av. Hikmet KOCABEY tarafından aşağıdaki listede sıralı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların bedelinin tespiti karşılığı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi ve bu kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4650 sayılı kanunun 5. Maddesi gereğince arazi vasfında olan taşınmazın, Kamulaştırma Kanunu 11/f md. Göre net gelir hesabı ile bedelinin tespiti ve taşınmazın kamulaştırılan kısmının müvekkili idare adına tapuya tescili davalarında;





1-15/05/2025 tarih 152 karar sayılı kararı ile Gülşehir İlçesi Çayır - Karacaşar Mahallelerigüzergahı üzerinde bulunan taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 5 ve 6. Maddeleri gereği ''kamu yararı'' kapsamında belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verildiği,





2-Kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gülşehir Şubesine açılacak olan bir hesaba yatırılacağı,





3-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren iki (2) hafta gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesinin gerektiği,





4-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılınabileceği,





5-Açılacak davalarda husumetin Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'ne yöneltilmesi,





6-Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda dava açmadığınız, idari davanın açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelendirmediğiniz takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,





Hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi uyarınca ilanen duyurulur.



