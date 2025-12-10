Giriş Tarihi: 10.12.2025 00:01
T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO
:
2017/816 Esas
KARAR NO
:
2025/53
Davalı
:
1- SAYEDA RAGAB MOHAMMED MORSY
Davacı
:
2- İRFAN ALBAK
DAVALI; SAYEDA DAGAB MOHAMMED MORSY Mahkememizce davalıya bütün aramalara rağmen tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizden verilen 28/01/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.
1-Davanın
KABULÜ İLE
; Hatay İli, Antakya İlçesi, Seriyol Köyü/Mahallesi Cilt no:118, Hane no:50’de nüfusa kayıtlı,Yusuf ve Türkiye oğlu, 27/12/1988 Antakya doğumlu, 25210871264 T.C. Kimlik nolu,
İRFAN ALBAK
ile Mısır Arap Cumhuriyeti Uyruklu
SAYEDA MORSY'
nin TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca
BOŞANMALARINA,
2-Tarafların ortak çocukları olan 31.07.2012 Hatay doğumlu Yusuf ile 19.06.2016 Antakya doğumlu Kadir'in velayetininbabaya verilmesine,
3-Velayetleri babaya verilen müşterek çocuklar ile anne arasında; her ayın 2. ve 4. Haftası Pazar günleri saat 10.00 ile saat 17.00 arasında kişisel ilişki kurulmasına, karar kesinleşinceye kadar kişisel ilişkinin tedbiren bu şekilde devamına, karar verilmiş olup, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
