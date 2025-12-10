T.C. HATAY 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2017/816 Esas





KARAR NO

:

2025/53





Davalı

:

1- SAYEDA RAGAB MOHAMMED MORSY





Davacı

:

2- İRFAN ALBAK





DAVALI; SAYEDA DAGAB MOHAMMED MORSY Mahkememizce davalıya bütün aramalara rağmen tebligat yapılamadığı, tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından gerekçeli karar tebliğine karar verilmiştir.





Mahkememizden verilen 28/01/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.





1-Davanın

KABULÜ İLE

; Hatay İli, Antakya İlçesi, Seriyol Köyü/Mahallesi Cilt no:118, Hane no:50’de nüfusa kayıtlı,Yusuf ve Türkiye oğlu, 27/12/1988 Antakya doğumlu, 25210871264 T.C. Kimlik nolu,

İRFAN ALBAK

ile Mısır Arap Cumhuriyeti Uyruklu

SAYEDA MORSY'

nin TMK'nın 166/1 maddesi uyarınca

BOŞANMALARINA,





2-Tarafların ortak çocukları olan 31.07.2012 Hatay doğumlu Yusuf ile 19.06.2016 Antakya doğumlu Kadir'in velayetininbabaya verilmesine,



