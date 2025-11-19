T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

2025/195 Esas





DAVALI :

SAMİ YEŞİLDAĞ-(T.C.No:25798850958)





Davacı , BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SAMİ YEŞİLDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;





Duruşma gününün tebliğine ilişkin dava dilekçesinde belirtilen adresi ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı tüm adreslere çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade dönmesi sebebiyle, davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



