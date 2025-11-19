Giriş Tarihi: 19.11.2025 00:01
T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2025/195 Esas
DAVALI :
SAMİ YEŞİLDAĞ-(T.C.No:25798850958)
Davacı , BİRLEŞİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SAMİ YEŞİLDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;
Duruşma gününün tebliğine ilişkin dava dilekçesinde belirtilen adresi ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı tüm adreslere çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade dönmesi sebebiyle, davalıya ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 09/12/2025 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13/11/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02336567