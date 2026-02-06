T.C. HATAY İCRA DAİRESİ

2023/30386 ESAS





Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:









1 NO'LU TAŞINMAZIN





Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Hatay ili Antakya ilçesi 101 ada 1 parselde kain tarla niteliğindeki taşınmazın borçlu adına kayıtlı bulunan 133/1000 hissesidir.





Adres Bilgileri: Alaattin Mahallesi Alaattin 12 sokak Antakya/HATAY





Yüzölçümü : 154.984,10 m2





İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı İmar Durumu: Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/05/2024-76392 sayılı yazısında taşınmazın uygulama imar planı olmayan alana rastladığı, imar parseli olmadığı ve sit alanı içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir.





Kıymeti : 30.919.327,95 TL





KDV Oranı : %10





Diğer hususlar bilirkişi raporu ve Satış Şartnamesindeki gibidir.



