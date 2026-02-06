Giriş Tarihi: 06.02.2026 00:01
T.C. HATAY İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/30386 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara
esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Hatay ili Antakya ilçesi 101 ada 1 parselde kain tarla niteliğindeki taşınmazın borçlu adına kayıtlı bulunan 133/1000 hissesidir.
Adres Bilgileri: Alaattin Mahallesi Alaattin 12 sokak Antakya/HATAY
Yüzölçümü : 154.984,10 m2
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı İmar Durumu: Antakya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/05/2024-76392 sayılı yazısında taşınmazın uygulama imar planı olmayan alana rastladığı, imar parseli olmadığı ve sit alanı içerisinde bulunmadığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 30.919.327,95 TL
KDV Oranı : %10
Diğer hususlar bilirkişi raporu ve Satış Şartnamesindeki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 13:46
|2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:46
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:46
03/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
