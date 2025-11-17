Giriş Tarihi: 17.11.2025 00:01
T.C. HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. HAYMANA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Esas No:
2021/115 Esas
Davacı: Cengiz Coşkun (107***888)
Davalı: Tülay Çalış (135***340)Tarafların maliki olduğu Ankara İli Haymana İlçesi Durupınar Mahallesi 148, 157, 158, 202, 204, 209, 413, 584, 910, 1005, 1208, 1345, 1573, 1766, 1842, 2285, 2191, 2313 parsel sayılı taşınmazda ortaklığın giderilmesi konusunda taraflarla anlaşılamaması sebebiyle mahkememizde ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talepli açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davada, davalı Tülay Çalış'a ulaşılamadığı, mahkememiz ara kararı gereği dava dilekçesi, tensip zaptı ve son duruşma zaptı ile duruşmanın 10/12/2025 günü saat:14:10'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde usulden veya esastan karar verilebileceği gibi, karar verilmez ise, ikinci bir davet yapılmaksızın yargılamaya devam olunacağı ve karar verilebileceği hususu, yapılacak ilan tarihini takip eden 15. günü tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 317. Maddesi gereği tebliğ tarihinden 2 haftalık süre içerisinde, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirterek (HMK 318) bildirilebileceği ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02335252