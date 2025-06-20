T.C. HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/1 Ort. Gid. Satış 17/05/2025 Konu : İLAN METNİİLAN





Satışına karar verilen Sakarya İli Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi 2049 ada 12 parselde kayıtlı taşınmazda 27/01/2025 tarihinde kıymet takdiri yapılmıştır. Yapılan kıymet takdiri sonucu taşınmazın toplam değerinin

9.226.129,50 TL

"Dokuz Milyon İki Yüz Yirmi Altı Bin Yüz Yirmi Dokuz TL Elli Kuruş"olduğu, taşınmazın özellikleri hakkında Hendek Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2025/1 satış sayılı dosyasından gerekli bilginin edinilebileceği, kendisine tebligat yapılamayan ve adresi tespit edilemeyen398*****410T.C. Kimlik numaralı Hissedar OSMAN NUZHET ÖZKAN, 398*****702T.C. Kimlik numaralı Hissedar ŞULE ÖZKAN ve 398*****866T.C. Kimlik numaralı Hissedar ZEYNEP ÖZKAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.





İş bu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren

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