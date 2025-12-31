T.C. İDİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO

:

2024/17 Esas





DAVALI

: Mehmet Zeki ÇİÇEK -T.C Kimlik No: 14589012392 Sait ve Latife oğlu. 25/08/1987 İdil doğumlu.

Davacı Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;



