Giriş Tarihi: 09.01.2026 00:01
T.C. IĞDIR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
:
2020/410 Esas
Davacı Seher Yılmaz ile davalılar Melihat Yontuk ve diğerleri arasında Mahkememizde görülmekte olan Iğdır İli Merkez İlçesi Söğütlü Mahallesinde 297/17 ada/parsel, 984/13 ada/parsel ve 255/6 ada/parsel sayılı taşınmazlarda açılan Ortaklığın Giderilmesi(Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;330***484 T.C kimlik numaralı Bah** ve Kim** kızı, 1979 doğumlu davalı Öznur Yılmaz'ın son ikametgah adresi olan Blumenanger 13 Dinslaken 46539 9893 Voerde /Almanya adresi ve 235***120 T.C kimlik numaralı Yaş*** ve Mün*** kızı, 1949 doğumlu davalı Melek Çetinel'in son ikametgah adresi olan Hallerstr. 20 Nürnberg 90419 9893 Nürnberg Almanya adresi de dahil tüm aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ve kendilerine dava dilekçesi ve duruşma gün ve saatini tebliğine karar verilmiş olduğundan, adı geçen davalıların 11/03/2026 günü saat:10:35'da Iğdır Adliye Ek Hizmet Binası Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan yalnızca birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluklarında yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçelerinizi sunmanız, ayrıca henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmak veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacakları hususu Tebligat Kanunun 31. Maddesi uyarınca yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Basın No: ILN02377214