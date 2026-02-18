T.C. İNEGÖL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizin 03/10/2024 tarih 2021/1287 Esas 2024/1469 Karar sayılı kararı ile; "Bursa İli İnegöl ilçesi İhsaniye Mah/Köy de nüfusa kayıtlı Emin ve Hatice oğlu, 27/06/1970 doğumlu 22900514418 TC kimlik numaralı ZİKRİ YAVUZ'un uzun zamandan beri kendisinden haber alınamaması nedeni ile TMK.'nın 32 maddesi gereğince GAİPLİĞİNE" şeklinde karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, HMK 122, 127 ve 128. maddeleri gereğince, tebliğ tarihinden itibaren 2(İki) Hafta içinde Mahkememize ya da Mahkememize iletilmek üzere başka yer Mahkemesince verilerek Bölge Adliye Mahkemesine hitaben yazılmış dilekçe ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ihtaren ilan olunur.