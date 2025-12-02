Giriş Tarihi: 02.12.2025 00:01
T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
Dosya No :
.17297182-2025/539-Ceza Dava Dosyası
İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şıhlı ve Şehriban oğlu 01/04/1971 Kilis doğumlu NURİ KARACAOĞLU hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2025/539 Esas, 2025/789 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 3000 TL ve 1660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.
İşbu kararınson ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 27.11.2025
