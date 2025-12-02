T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :

.17297182-2025/539-Ceza Dava Dosyası









İskenderun1. Asliye Ceza Mahkemesince; Şıhlı ve Şehriban oğlu 01/04/1971 Kilis doğumlu NURİ KARACAOĞLU hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında mahkememizin 2025/539 Esas, 2025/789 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 3000 TL ve 1660 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,





Gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.



