T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO

:

2023/56 Esas





DAVACI :

MUSTAFA ERGÜDER-12272293592





DAVALILAR

:

1- ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI





2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI





3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI





4- TÜLEK MAHALLESİ MUHTARIĞI





Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davacı tarafça açlan ve Mahkememizde görülün Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara karar uyarınca;



