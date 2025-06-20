Giriş Tarihi: 20.06.2025 00:01
T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO
:
2023/56 Esas
DAVACI :
MUSTAFA ERGÜDER-12272293592
DAVALILAR
:
1- ARSUZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
4- TÜLEK MAHALLESİ MUHTARIĞI
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davacı tarafça açlan ve Mahkememizde görülün Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan duruşmasında verilen ara karar uyarınca;
Davacı Mustafa ERGÜDER adına tescili istenilen ve Hatay İliArsuz İlçesiTülekMahallesi 1031 Ada,1 ve 2 No'lu Parsellere komşu, parselin (Eski Konacık 1130 nolu parsel) Küzey-Doğusunda, 1031 ada 2 nolu parselin (Eski Konacık 1023 nolu parsel) Küzey-Batısında olan yaklaşık2667.04 m2'lik zeytin bahçesi olarak kullanılan, tescil harici bırakılan taşınmaz üzerinde bir hak iddia edenlerinson ilan tarihinden itibaren 3 aylık yasal itiraz süresi içerisinde İskenderun 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/56 esas sayılı dosyaya yazılı olarak başvurmaları ilan olunur.
Basın No:ILN02244506
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