Giriş Tarihi: 05.01.2026 00:01
T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ
T.C. ISPARTA 2. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2025/114 Esas
-İLAN-
Davacı , AYŞE KOYUNCU ile Davalı , ÜZEYİR KOYUNCU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
450xxxxxx68 T.C. Kimlik numaralı, Isparta ili, Keçiborlu ilçesi, Gülköy mah/köy, 14 Cilt no; 12 Hane no'da nüfusa kayıtlı, 01/03/1982 doğumlu
ÜZEYİR KOYUNCU
'nun adresi tespit edilemediğinden boşanma davasına ilişkin davanın tahkikat duruşma günü olan
14/04/2026 günü saat 14:30'da
mahkememiz duruşma salonunda hazır olması veya kendisini usulen vekille temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu T.K.'nun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
ilangovtr
Basın No: ILN02374986