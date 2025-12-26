Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2025/120 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BEKİR ÇELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 601 Ada, 35 parselde kayıtlı taşınmazın hissedarı görünün gaip oldukları iddia edilen
Ali oğlu Mehmet, Ali oğlu Emin, Ali Kızı Vesile ve Ali Kızı Esma,
isimli şahısların MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/120 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur.20/06/2025
ilangovtr
Basın No: ILN02248080