T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/120 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BEKİR ÇELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Isparta İli, Merkez İlçesi, Gülcü Mahallesi, 601 Ada, 35 parselde kayıtlı taşınmazın hissedarı görünün gaip oldukları iddia edilen

Ali oğlu Mehmet, Ali oğlu Emin, Ali Kızı Vesile ve Ali Kızı Esma,