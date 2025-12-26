Giriş Tarihi: 26.12.2025 00:01
T.C. ISPARTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/121 Esas HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BEKİR ÇELEN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Isparta ili, Merkez ilçesi, Gülcü Mahallesi 3555 Ada 1 parsel nolu taşınmazın hissedarı görünen gaip olduğu iddia edilen
Mustafa oğlu Ziya
isimli şahsın MK'nun 33. Maddesi gereğince bu kişi hakkında bilgi sahibi olanların işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde bilgilerini bildirmek için mahkememizin 2025/121 Esas sayılı dosyasına başvurmaları, belirlenen süre içerisinde ilandan sonuç alınamadığı takdirde mahkemece gaipliğine karar verileceği İLAN olunur. 13.06.2025
