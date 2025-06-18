T.C. İSPİR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Konu : Gaiplik İlanı Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Erzurum İli, İspir İlçesi, Düzköy Mah. nüfusuna kayıtlı Ahmet ve Mömine oğlu 13/10/1970 d.lu 19291923400 TC kimlik numaralı Hasan Ekşi'nin 2000 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, sağ olduğu takdirde Hasan Ekşi'nin veya kendisini tanıyanların 6 ay içerisinde İspir Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları veya buyanda bulunmaları ilanen tebliğ olunur.İLGİLİ KİŞİ: HASAN EKŞİ - TC KİMLİK NO: 19291923400 İKAMETGAH ADRESİ: KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. NO:157 İÇ KAPI NO:2 PENDİK/İSTANBUL